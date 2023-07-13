Türkiye İtalya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde bu akşam İtalya ile karşılaşacak

Türkiye İtalya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

FIVB Milletler Ligi'nin final etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi İtalya.

Filenin Sultanları'nın, ABD’nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabında İtalya ile oynayacağı bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan naklen akrana gelecek.

Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak.

Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

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