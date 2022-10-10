Türkiye İtalya'dan ilk kez bakın ne ithal etti? Tonuna 725 dolar verildi

Gübre fiyatları 2021 Eylül, Ekim ayı itibariyle yükselmeye başladı bir daha önüne geçilemedi. Bundan dolayı geçtiğimiz sezon çiftçi gübre fiyatlarından dolayı ciddi bir mağduriyet meydana geldi. Kurların yükselmesi ve yurt dışı fiyatları dikkate alındığında gübre fiyatları bu sezon da çiftçiyi ciddi bir şekilde etkilemeye devam edeceğini öngörülürken TÜİK verilerine göre ithal edilen gübrenin fiyatının Mayıs ayından sonra düştü. Ancak TÜİK verilerinde Temmuz ayında İtalya’dan ithal edilen üre gübresi dikkat çekti. Türkiye Temmuz ayında İtalya’dan 11 bin ton üre gübresi ithal etti. Türkiye, İtalya’dan üre gübresini ortalama 725 dolar/tondan ithal ederken, bu ithalat diğer ülkelere göre tonda 125 dolar daha pahalıya mal oldu.

RUSYA’DAN YAPILAN ÜRE GÜBRESİ İTHALATI ARTTI

Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı üre gübresi ithalatının son aylarda artması dikkat çekiyor. Haziran ayına kadar Rusya’dan ciddi bir üre gübresi ithalatı görünmezken, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ithalattaki artış dikkati çekti.. Türkiye, Haziran ayında Rusya’dan 36 bin ton üre gübresi ithalatı yaparken, bu rakam Temmuz ayında 69 bin tona çıktı. Ağustos ayında ise 32 bin ton olarak gerçekleşti. Üre gübresi, Rusya’dan ortalama 600 dolar/tondan ithal edildi.

ÖZBEKİSTAN’DAN İTHALAT DURDU

Üre gübresi ithalatında bir diğer dikkat çeken konu ise Özbekistan’dan yapılan ithalatın Temmuz ve Ağustos aylarında durması. Özbekistan, Türkiye’nin ciddi üre gübresi ithalatı yaptığı ülkeler arasında yer alırken, Temmuz ve Ağustos aylarında Özbekistan’dan üre gübresi ithalatı yapılmadı.

Türkiye, gübrede ithalatçı konumda iken, ithal edilen gübre fiyatları iç piyasada gübre fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. Onun için ithal edilen gübrenin fiyatı ile Türkiye’de çiftçiye satış fiyatları arasındaki fark çiftçi için büyük önem taşıyor. TÜİK’in Temmuz ve Ağustos ayına yönelik yayınladığı gübre ithalat verilerine göre, Türkiye Temmuz ayında toplam 267 bin 233 ton, Ağustos ayında ise 193 bin 767 ton üre gübresi ithal etti. Temmuz ve Ağustos ayında ithal edilen toplam 461 bin ton üre gübresinin 226 bin 561 bin tonu Umman’dan ithal edildi.

Umman’dan ithal edilen üre gübresinin Temmuz ayı ortalama fiyatı 648 dolar/ton, Ağustos ayı ise 582 dolar/ton olarak gerçekleşti.

ÜRE GÜBRESİ İTHALATINDA TEMMUZ AYI VERİLERİ

Temmuz ayında ithal edilen üre gübresinin ülkelere göre miktar ve fiyatı ise şöyle gerçekleştir.

İtalya: 11 bin ton – 725 dolar/ton

Rusya: 69 bin 635 ton – 600 dolar/ton

Azerbaycan: 2 bin 932 ton – 690 dolar/ton

Türkmenistan: 53 bin 397 ton – 600 dolar/ton

Mısır: 8 bin 375 ton – 659 dolar/ton

İran: 8 bin 763 ton – 635 dolar/ton

Umman: 113 bin ton – 648 dolar/ton

Temmuz ayı toplam üre gübresi ithalatı: 267 bin 233 ton – 630 dolar/ton

ÜRE GÜBRESİ İTHALATINDA AĞUSTOS AYI VERİLERİ

Rusya: 32 bin 260 ton – 604 dolar/ton

Azerbaycan: 6 bin 824 ton – 630 dolar/ton

Türkmenistan: 30 bin 165 ton – 607 dolar/ton

İran: 10 bin 868 ton – 654 dolar/ton

Umman: 113 bin 558 ton – 582 dolar/ton

Ağustos ayı toplam üre gübresi ithalatı: 193 bin 767 ton – 596 dolar/ton