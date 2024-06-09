Türkiye İtalya'ya kaybetti

Kaynak: AA
Türkiye İtalya'ya kaybetti

Türkiye, Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda İtalya'ya 24-10 mağlup oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın tarihinde ilk kez mücadele ettiği organizasyonun en üst seviyesi olan "Championship"in Hırvatistan'ın Makarska kasabasında düzenlenen ilk ayağı, bugünkü karşılaşmalarla sona erdi.

Organizasyonun son gününde Türkiye, İtalya'ya 24-10 mağlup oldu.

Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, böylece "championship"in Makarska etabını 10. sırada tamamladı.

Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası "Championship"in ikinci ayağına 28-30 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.

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