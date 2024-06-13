Türkiye iyi diyen gurbetçilerin yalanını dürüst gurbetçi ortaya çıkardı

Bayramın gelmesi ile beraber yurt dışında yaşayan Türkler akın akın Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Avrupa’da kazandıkları paralar Türkiye’de harcamak için gelen ama aynı zamanda Avrupa’da yaşama ve çalışma şartlarının kötü olduğunu belirten gurbetçiler her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de sosyal medyanın dilinde.

Ankara’da yapılan bir sokak röportajında dürüst bir gurbetçi bütün gerçekleri tek tek saydı. Muhabirin sorduğu “Tekrar dünyaya gelsen hangi ülkede yaşamak isterdin” diyerek soru yöneltti. Sonradan gurbetçi olduğu ortaya çıkan adam tereddüt etmeden Avusturalya diyerek cevap verdi ve Avusturalya’yı kral memleket diyerek betimledi.

Avustralya’da yaşadığını belirten gurbetçi her şeyin orada mükemmel olduğunu söyledi. Gurbetçilerin süründüğü yönündeki ifadelerinin yalan olduğunu söyledi. Kendisinin birçok ülke gezdiğini ve sonucunda Türkiye gibi pahalı bir memleket görmediğini söyledi.

Başka ülkelerde dolar bozdurduğunda etini sütünü her şeyini alabildiğini fakat aynı parayı Türkiye’de bozdurduğunda 1 saat içerisinde bittiğini söyledi.

Türkiye’deki gurbetçilerin ise sürünüyoruz diyerek yalan söylediklerini sebebinin ise gurbetçilerin Türkiye’deki akrabalarının kendilerinden para istememesi olduğunu söyledi.

Söz konusu video sosyal medyada gündem olurken gurbetçilerin gerçek yüzünü ortaya çıkaran video çok konuşuldu.