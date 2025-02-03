Türkiye-İzlanda maçı biletleri tükendi

Kaynak: İHA
Türkiye-İzlanda maçı biletleri tükendi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanacak olan Türkiye - İzlanda maçı biletleri tükendi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda İzlanda ve Romanya ile oynayacağı maç öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli’de hazırlıklarını sürdürüyor.

2 Şubat Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde toplanıp ilk antrenmanını yapan ve ardından Kocaeli’ye geçerek kampa giren milliler, 6 Şubat 2025 Perşembe akşamı saat 19.00’da İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda İzlanda ile oynayacak.

20250203aw383540-0.jpg

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Kocaeli’de hazırlıklarını sürdüren Ay-Yıldızlılar ilk 4 maçında da galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası’nı gitmeyi garantiledi. Yoluna namağlup devam eden kadın milliler, kalan 2 prestij maçını da kazanarak şampiyonaya yüksek motivasyonla gitmeyi planlıyor. 9 Şubat’ta Romanya deplasmanından önce son kez yurtta oynayacak milli takımı Kocaeli halkı yalnız bırakmayacağını gösterdi.

Biletlerin 150 TL’den satışa çıktığı, anlaşmalı banka aracılığıyla yapılan alımlarda 120 TL olarak indirimli sunulduğu Türkiye-İzlanda maçında tribünlerdeki tüm koltuklar satıldı. Maça günler kala biletlerin tükenmesi federasyon yöneticilerine ’Basketbol kenti Kocaeli yine yalnız bırakmadı’ yorumunu yaptırdı.

Son Haberler
Payas’ta trafik kazası: 2 yaralı
Payas’ta trafik kazası: 2 yaralı
Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Dolandırıcılar bu yöntemle binlerce kişiyi dolandırdı! Uzman isim uyardı: Bunu söylüyorlarsa bilin ki...
Dolandırıcılar bu yöntemle binlerce kişiyi dolandırdı! Uzman isim uyardı: Bunu söylüyorlarsa bilin ki...
Borsa günü nasıl tamamladı? İşte en çok hangi sektörler (3 Şubat 2025)
Borsa günü nasıl tamamladı?
Galatasaray yıldız oyuncusunu kiralık gönderdi!
Galatasaray yıldız oyuncusunu kiralık gönderdi!