Türkiye İzlanda maçı erteleniyor mu? TFF'den bir açıklama daha

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz İzlanda-Türkiye maçına ilişkin konuştu.

Odyakmaz, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." dedi.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise İzlanda-Türkiye maçının yüzde 51 ihtimalle erteleneceğini bildirmişti.

Kazancı, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek" ifadelerini kullandı.

"ZEMİNİN ALTI TAŞ, SAKATLIK RİSKİNİ ALMAYACAĞIZ"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek."

“SAAT 17.00’DE EŞ GÜDÜM TOPLANTISI OLACAK”

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ise “Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51” dedi.

KARARI UEFA VERECEK

UEFA'nın dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve saha personeliyle görüşmelerde bulunduğu vurgulandı.

Toplantı sırasında bir karar verilmediği ancak ertelemeyle ilgili bu akşam tekrar bir inceleme yapılacağı ve nihai kararı UEFA'nın alacağı kaydedildi.

MAÇ ERTELENİRSE NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'nın olası bir erteleme kararı alması durumunda ise mücadele en geç Salı günü oynanacak.