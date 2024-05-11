Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda

Kulüp sezonlarını tamamlayan voleybolcularımız, milli formayla yeniden bir araya geliyor.
Milli takımımız, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD'de ve üçüncü haftada 11-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da mücadele edecek.
Filenin Sultanları'nın İlk Rakibi Japonya
Sultanlarımızın ilk karşılaşması Japonya ile olacak.
Bu önemli maçı kaçırmak istemeyen voleybol severler, "Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu merak ediyorlar.
Japonya-Türkiye maçı:
Japonya-Türkiye maçı 15 Mayıs Çarşamba günü 20.00'de başlayacak..
Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Milletler Ligi fikstürü 2024
1. Hafta (Antalya)
15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye
2. Hafta (ABD)
29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye
3. Hafta (Çin-Hong Kong)
12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya