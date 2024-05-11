Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda
Türkiye ve Japonya arasındaki heyecanla beklenen voleybol maçında Filenin Sultanları uzun bir süre sonra sahne alacak.

Kulüp sezonlarını tamamlayan voleybolcularımız, milli formayla yeniden bir araya geliyor.

Milli takımımız, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD'de ve üçüncü haftada 11-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın İlk Rakibi Japonya

Sultanlarımızın ilk karşılaşması Japonya ile olacak.

Bu önemli maçı kaçırmak istemeyen voleybol severler, "Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu merak ediyorlar.

Japonya-Türkiye maçı:

Japonya-Türkiye maçı 15 Mayıs Çarşamba günü 20.00'de başlayacak..

Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Milletler Ligi fikstürü 2024

1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. Hafta (Çin-Hong Kong)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya


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