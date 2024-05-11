Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda

Kulüp sezonlarını tamamlayan voleybolcularımız, milli formayla yeniden bir araya geliyor.

Milli takımımız, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ABD'de ve üçüncü haftada 11-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'da mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın İlk Rakibi Japonya

Sultanlarımızın ilk karşılaşması Japonya ile olacak.

Bu önemli maçı kaçırmak istemeyen voleybol severler, "Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu merak ediyorlar.

Japonya-Türkiye maçı:

Japonya-Türkiye maçı 15 Mayıs Çarşamba günü 20.00'de başlayacak..

Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Milletler Ligi fikstürü 2024

1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. Hafta (Çin-Hong Kong)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya



