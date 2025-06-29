Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan büyük Ragbi başarısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan büyük Ragbi başarısı

Türkiye Kadın Milli Takımı, 2025 Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin 2. ayağında da şampiyon olarak Championship Serisi'ne yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre serinin 2. ve final ayağı, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlendi.

Hırvatistan'ın Makarska kentinde yapılan ilk etapta şampiyonluğa ulaşan Kadın Milli Takımı, lider başladığı grup maçlarında Avusturya'yı 21-12, Romanya'yı 27-5 ve Finlandiya'yı 31-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

CHAMPIONSHIP'E YÜKSELDİ

Çeyrek finalde Romanya'yı 41-0, yarı finalde Ukrayna'yı 26-5'lik skorla geçen ay-yıldızlılar, finalde karşılaştığı Danimarka'yı ise 24-12 mağlup ederek 2. ayakta da şampiyon oldu.

Bu sonuçla 2025 Avrupa Trophy Serisi'ni zirvede tamamlayan Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa’nın en üst düzey ligi olan Championship’e yükseldi.

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