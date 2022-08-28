28 Ağustos 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 06:45
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 06:46
Takip Et

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak
+
Aa
-

Basın İlan'da yer alan bilgilerde "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Bilgi Teknolojileri Uzmanı alacak." denildi. 

Bilgi Teknolojileri Uzmanı,  Proje Uygulama Biriminde  tam zamanlı olarak istihdam edilecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
2
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
3
﻿Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Mine Tozlu Sineren açıklama yaptı. Kendi hesabından ardı ardına tweet attı
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
4
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
5
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
6
﻿Meral Akşener'e Kadıköy'de Fenerbahçe forması hediye edildi
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
7
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Yüksek sesle müzik dinlediği için baba kızına baltayla saldırdı
﻿Yüksek sesle müzik dinlediği için baba kızına baltayla saldırdı
﻿Yüksek sesle müzik dinlediği için baba kızına baltayla saldırdı
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak
﻿Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak
﻿Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak
﻿Mersin'de denizde kaybolan gencin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
﻿Mersin'de denizde kaybolan gencin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
﻿Mersin'de denizde kaybolan gencin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
﻿İstanbul Okan Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi personel alacak
﻿Keçileri kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı
﻿Keçileri kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı
﻿Keçileri kurtarmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı
﻿Pakistan'da şiddetli yağışlar: 1033 kişi hayatını kaybetti
﻿Pakistan'da şiddetli yağışlar: 1033 kişi hayatını kaybetti
﻿Pakistan'da şiddetli yağışlar: 1033 kişi hayatını kaybetti
﻿Antalya'da deniz, havadan daha sıcak
﻿Antalya'da deniz, havadan daha sıcak
﻿Antalya'da deniz, havadan daha sıcak
﻿Rekor olarak kayıtlara geçti: Ambarlı Limanı'nda 12.3 milyon adet 'captagon' hap bulundu
﻿Rekor olarak kayıtlara geçti: Ambarlı Limanı'nda 12.3 milyon adet 'captagon' hap bulundu
﻿Rekor olarak kayıtlara geçti: Ambarlı Limanı'nda 12.3 milyon adet 'captagon' hap bulundu
﻿Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı
﻿Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı
﻿Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı
﻿3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu
﻿3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu
﻿3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.