﻿Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak

Basın İlan'da yer alan bilgilerde "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Bilgi Teknolojileri Uzmanı alacak." denildi.



Bilgi Teknolojileri Uzmanı, Proje Uygulama Biriminde tam zamanlı olarak istihdam edilecek.



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.