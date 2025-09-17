Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enl: Memur ve emeklinin hakkı olanı ne zaman vereceksiniz?

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enli yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, “Memur ve emeklinin hakkı olanı ne zaman vereceksiniz?” diye sordu.

Enli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 2025 YILI AĞUSTOS AYI BÜTÇE uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi bu yıl 96,7 MİLYAR LİRA FAZLA vermiş.

O halde Sayın Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunuyoruz:

MEMUR VE EMEKLİNİN HAKKI OLANI NE ZAMAN VERECEKSİNİZ?

Yalnızca temmuz ve ağustos aylarında yaşanan enflasyon %4,14 oranına ulaştı. Yani temmuz ayında memur ve emeklilere verilen %5’lik ücret artışı, neredeyse tamamen eridi! Daha önümüzde ise dört ayın enflasyonu var.

Geçim derdiyle boğuşan çalışanlarımız alın terinin karşılığını alamıyor, her geçen gün daha da yoksullaşıyor!

Memur ve emekli 96,7 milyardan hakkını istiyor!”