Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enl: Memur ve emeklinin hakkı olanı ne zaman vereceksiniz?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enl: Memur ve emeklinin hakkı olanı ne zaman vereceksiniz?

Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enli, 2025 yılı ağustos ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesinin bu yıl 96,7 milyar lira fazla vermesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Memur ve emekli 96,7 milyardan hakkını istiyor” dedi.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enli yaptığı yazılı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, “Memur ve emeklinin hakkı olanı ne zaman vereceksiniz?” diye sordu.

Enli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 2025 YILI AĞUSTOS AYI BÜTÇE uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi bu yıl 96,7 MİLYAR LİRA FAZLA vermiş.

O halde Sayın Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunuyoruz:

MEMUR VE EMEKLİNİN HAKKI OLANI NE ZAMAN VERECEKSİNİZ?

Yalnızca temmuz ve ağustos aylarında yaşanan enflasyon %4,14 oranına ulaştı. Yani temmuz ayında memur ve emeklilere verilen %5’lik ücret artışı, neredeyse tamamen eridi! Daha önümüzde ise dört ayın enflasyonu var.

Geçim derdiyle boğuşan çalışanlarımız alın terinin karşılığını alamıyor, her geçen gün daha da yoksullaşıyor!

Memur ve emekli 96,7 milyardan hakkını istiyor!”

Son Haberler
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
Tezgahlarda hamsi bolluğu
Tezgahlarda hamsi bolluğu
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti