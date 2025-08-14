Türkiye Kamu-Sen Tokat il temsilciliği’nden 2026 ve 2027 yılı zam oran tekliflerine tepki

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde gelinen noktada Kamu İşveren tarafı teklifini sundu.

2026 yılı için %10+6; 2027 için ise %4+4 zam içeren ve memur ve emeklinin hiçbir beklentisini karşılamayan bu teklifi reddediyoruz.

Memur ve emeklilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar hepimizin malumu.

Akaryakıta gelen zamlar, vergilerdeki ve cezalardaki artışlar can yakıyor.

Marketlerde, çarşıda, pazarda fiyatlar almış başını gidiyor.

Zorunlu tüketim malları açıklanan enflasyonun bile üzerinde zamlanıyor.

Son yıllarda kiralar, memur maaşlarının bile üzerine çıktı.

Hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde kimse çalışmak istemiyor.

Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyinde ama farklı mevzuata tabi çalışanlar arasında büyük bir uçurum oluşmuştur.

Getirilen teklif, bu adaletsizlikleri giderecek önlemler içermiyor.

Soruyoruz:

Bu mudur adalet?

Bu mudur çalışma barışı?

Tekraren söylüyorum:

Biz adalet istiyoruz!

Biz hakkaniyet istiyoruz!

Biz, Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonuna uygun bir kamu düzeni talep ediyoruz.

Bütün bu amaçlar doğrultusunda Türkiye Kamu-Sen olarak 2026 için kümülatif %88,6; 2027 için ise %45,2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldik.

Bugün gelinen noktada ülkemiz nüfusunun yaklaşık 3’te 1’inin 2026 ve 2027 yıllarındaki ekonomik geleceğinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 için öngördüğü %10+6; 2027 yılı için %4+4 zam teklifinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur.

Milyonlarca vatandaşımızın geleceği, enflasyon hedefine indirgenemeyecek kadar önemlidir.

Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur; dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz.

Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar, memur maaşlarını eritti, alım gücümüzü bitirdi.

Hayali hedefler üzerinden maaş belirlemek, milyonlarca memuru ve emekliyi göz göre göre yoksulluğa mahkûm etmektir.

Kamu İşveren tarafına açık çağrımızdır:

Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları ve geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin.

Bunun yanı sıra, kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım yardımı, yemek ücreti gibi sosyal haklara dair de somut adımlar atılmalıdır.

Aile yılının gereği olarak aileyi destekleyici tedbirler alınmalıdır.

Devletimizin 21. Yüzyıla ilişkin hedefine uygun bir kamu çalışanı için şimdiden kollar sıvanmalıdır.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz dedi.