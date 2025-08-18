Türkiye Kamu-Sen’den tüm Türkiye’de eş zamanlı iş bırakma eylemi!

Yalçın ÇELİK / YENİÇAĞ AKSARAY

Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin sunduğu teklifin yetersiz olduğunu belirterek ülke genelinde ses getiren bir eyleme imza attı. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde ve tüm illerde eş zamanlı olarak iş bırakan kamu çalışanları, attıkları sloganlarla hak arayışlarını bir kez daha haykırdı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, başkentte yaptığı açıklamada; kamu çalışanları ve emeklilerin beklentilerini karşılamayan teklifin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“2026 yılı için %10+6, 2027 yılı için %4+4 zam önerisi, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin hakkını teslim etmeyen, piyasa gerçeklerinden kopuk bir tekliftir. Bu rakamlarla ne çalışma barışı sağlanır ne de adalet tesis edilir.”

“ADALET İSTİYORUZ, HAKKANİYET İSTİYORUZ”

Kahveci, hayat pahalılığına dikkat çekerek; artan kira, akaryakıt ve temel gıda fiyatlarının memurların maaşlarını erittiğini, alım gücünü yok ettiğini dile getirdi.

“Biz; ormancımızın, öğretmenimizin, sağlıkçımızın, mühendisimizin, yerel hizmet çalışanımızın hakkını istiyoruz. Kimsenin lütfunu değil, alın terimizin karşılığını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu-Sen’in teklifinin sağlam gerekçelere dayandığını belirten Kahveci, 2026 yılı için %88,6, 2027 yılı için ise %45,2 oranında zam talep ettiklerini hatırlattı. Ayrıca sosyal haklarda iyileştirme yapılması, kira ve ulaşım desteği sağlanması, 3600 ek göstergenin tamamlanması, bayram ikramiyesi ve vergide adalet gibi taleplerin de masaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“BU TEKLİF BİZİ ALANLARA İTİYOR”

Kamu işvereninin önerisinin memurları tatmin etmekten uzak olduğunu belirten Kahveci, “Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor. Hayali enflasyon hedefleri üzerinden yapılan hesaplarla memur maaşı belirlenemez. Pazarın, marketin gerçeği ortadayken masa başında üretilmiş rakamları kabul etmiyoruz” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE SES GETİREN KATILIM

Ankara’daki eyleme, konfederasyon ve sendika yöneticilerinin yanı sıra yüzlerce kamu çalışanı katıldı. Aynı anda Türkiye’nin 81 ilinde de sendika temsilcileri ve kamu görevlileri meydanlarda buluştu. Katılımın yüksek olması, kamu çalışanlarının ortak tepkisini ortaya koydu.

“HAKLI MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Türkiye Kamu-Sen’in eylem takvimine göre, iş bırakma eylemlerinin ardından sosyal medya kampanyaları ve farklı protesto yöntemleriyle sürecin devam edeceği açıklandı. Kahveci, “25 milyon vatandaşımız, adil bir teklifle yüzlerinin güldürülmesini bekliyor. Biz mücadelemizi sürdürecek, hakkımız olanı alana dek alanlarda olmaya devam edeceğiz” sözleriyle çağrısını yineledi.

Türkiye Kamu-Sen’in gerçekleştirdiği bu büyük eylem, kamu çalışanlarının yalnızca maaş artışı değil; adalet, hakkaniyet ve insanca yaşam talebinin de güçlü bir ifadesi olmuştur.