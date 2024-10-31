‘Türkiye Kart’ ücreti belli oldu! 81 ilde uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 ilde hayata geçirilen Türkiye Kart uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Uraloğlu, Türkiye’nin her yerinde toplu taşıma kartlarını tek tip hale getirecek olan 'Türkiye Kart' sistemine geçildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart fiyatını da açıkladı.

Türkiye Kart uygulamasının şu anda pilot illerde aktif olduğunu belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye Kart'ı pilot iller dışında hızla yaygınlaştıracağını duyurdu.

Toplu taşımada tek kart dönemine geçildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve Milli Parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” şeklinde açıklama yaptı.

BAKAN URALOĞLU KART ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde vatandaşların PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla bu karta sahip olabileceğini açıklayan Uraloğlu, kartın ücretini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız, şemasız kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek." şeklinde konuştu.