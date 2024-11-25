Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği, 2’nci Yönetim Kurulu Çalışma Kampı düzenlendi

Sektör adına gerçekleştirilen çalışmalar ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna tabi yönetim faaliyetinin akredite kuruluşu haline gelerek profesyonel tesis ve site yöneticiliğin oluşturacağı faydaların konuşulduğu il temsilcileri ve çeşitli illerden çok sayıda davetlinin de katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tesis yönetimi üyelerinin konuşmaları ardından gerçekleşen oturumlarla devam etti. Oturumlarda 'Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün çalışma sistemi ve yol haritası, sektöre genel bakış ve tesis yönetiminde sürdürülebilirlik gibi konular konuşuldu.

‘SEKTÖRÜMÜZÜ DEVLET OTORİTESİNE ENTEGRE ETMELİYİZ’

Törende konuşan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Türkiye'de site yöneticiliği sektörünün geldiği büyüklüğe dikkat çeken rakamlar vererek, şunları söyledi:

“Sektörümüzle alakalı yakın zamanda inanıyoruz ki öncelikle federasyonumuzun çalışmaları Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğimizin girişimleriyle sonuç olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna tabi yönetim faaliyeti hizmeti veren Tesis yönetim şirketlerimizin akredite kuruluşu haline gelerek lisanslaşmalarını ve sonrasında sektörümüzü devlet otoritesine entegre etmeliyiz. Devlet otoritesine alınmayan herhangi bir sektör ilerleyemez toplumun huzurunu ve refahını sağlayamaz. Biz Cumhurbaşkanımızın zatı devlerine ilgi Çevre Şehircilik ve İliklim Değişikliği Bakanlığımıza sonrasında İçişleri Bakanlığımıza, Adalet Bakanlığımıza sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ve Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak sizinle şu durumu paylaşmak isterim ki sizlerin destekleri ve aramızda şu an olamayan tüm Türkiye’deki yaklaşık 4 bin şirketimizin katılımlarıyla İstanbul’da bu çalışmalara hep birlikte bir şekil vereceğiz.”

‘SEKTÖRÜMÜZÜN SON ŞEKLİNDİRECEĞİZ’

Türkiye’de bulunan 39 milyon 400 bin toplu konutun yaşam alanını daha şeffaf yönetilmesini lisanslı şirketler tarafından sağlayacağını dile getiren Sandalcı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bakanlarımız kendi programlarında da dediği gibi aramızda çürük elmaları var. İşte bu mafyatik anlayış dediğimiz ne kadar kanunda aksaklıklar sebebiyle yaşansa da bizlerin işlerini iyi yapması genel olarak işlerin tesis yönetim sektöründe işlerin iyiye gittiğini göstermez burada da yanılırız. Dolayısıyla Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği her zaman kat maliklerinin yanında olmuştur. Her zaman profesyonel yönetim şirketlerimizin profesyonel bir şekilde hizmet verdiği sektöre katlılarıyla sağlamıştır. Ve sonuç olarak inşallah Ankara’da şubat ayı içerisinde hepimizin katkılarıyla sektörümüzün son halini şekillendireceğiz. Bugün sektörümüzün daha iyi alanlarda konumlanması adına il başkanlarımız bir arada. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği’nin 39 il başkanı az sonra sertifikalarını alacaklar. Bakan beyinde bizlere vermiş olduğu ödev neticesinde il başkanlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bizim il başkanlarımız sektörün daha şeffaf yönetilmesi ve sektördeki tüm firmalara örnek olmak adına seçilmiş ve ticari itibarları olan profesyonel yönetim şirketlerimizden oluşmaktadır. Ankara’da gerçekleştireceğimiz çalışma kamplarımızda 81 ilin temsilcilerini hep birlikte belirleyeceğiz.”

Konuşmalar sinevizyon gösterimi ve il temsilcilerine mazbatalarının taktiminim ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan dernek yöneticileri İbrahim Bozan, İnci İlhan, Mine Akaltun, Doğukan Keskin ve dernek başkanı Suat Sandalcı ortak olarak şeffaf yönetimle toplu konu alanlarında profesyonel tesis ve site yöneticiliğin oluşturacağı faydalara değindi.

‘3 AY İÇERİSİNDE BUNU BAŞARMAYI HEDEFLİYORUZ’

Sektördeki istihdam durumunun 2 milyonu geçtiğini ve sektörün ülkedeki ticari hacminin 15 milyar dolara yaklaştığını dile getiren Sandalcı şunları söyledi:

“Ülkemizde yanı zamanda tüm 81 ilimiz de yaklaşık 4 bin şirket tesis yöneticiliği yapmaktadır. Günümüzde 5 milyon toplu konut yaşam alanı bu firmalar tarafından yönetilmektedir. Ülkemizde yerli ve milli firmalar olduğu gibi aynı zamanda global firmalarda hizmet vermektedir. Ama şunu unutmamalıyız ki Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği yerli milli sermaye dediğimizde bize göre tesis yönetim sektörü ülkemizin bacası sanayisi haline gelmiştir. İşte biz bu büyük sektörün lisansa kavuşması ikinci etap olarak karneleşmesi ve ülkede lisansına sahip profesyonel tesis yöneticilerimiz hizmet vermesini istiyoruz.”

Sandalcı sektörün devlet otoritesi altına alınırsa sorunların çözülebileceğine değinerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Toplu konut yaşam alanlarımızda süren kat maliklerimiz de huzurlu yaşamlarını sürer. Bugün burada Bursa’dayız ve burada 81 ilden il başkanlarımız ve mazbataların aldılar. İl başkanlarımızda bakanlıklarımızla birlikte entegreli çalışırlar illerindeki sorunları ve çözüm önerilerini masada konuşarak bakanlığın ve derneğimizin yapmış olduğu çalışmalara destek vermek için buradalar. Sektör gittikçe büyüyor daha büyüyecek Ülkemizde 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanuna tabi yönetim faaliyet hizmeti veren yönetim şirketlerimiz lisanslaşacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde bunu başarmayı hedefliyoruz. Şu anda yönetmelik çalışmaları devam ediyor. Bu yönetmelik çalışmaları da sayın bakanımız Murat kurum Bey'in teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz Ankara'daki ikinci çalışma kampında son şeklini alacak. Ve Konut Politikaları ve Tesis Üretim şube Müdürlüğü derneğimizin girişimleriyle kurulmuştu işte bu müdürlük kapsamında bir komisyon kurulmasının istiyoruz. Lisanslı yönetim şirketlerine son adım adım olarak tesis yöneticileri birliği kurulması ile ilgili karar alındı.”