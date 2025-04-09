Türkiye-KKTC arasında 'taksi helikopter' dönemi başladı

Türkiye ile KKTC arasında VIP taşımacılık için "taksi helikopter" seferleri hayata geçirildi. İlk sefer, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan helikopterin KKTC bakanlarını taşıyarak Lefkoşa Ercan Havalimanı'na inişiyle gerçekleşti.

İLK SEFER KKTC BAKANLARINI TAŞIDI

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan ilk taksi helikopter seferi başarıyla tamamlandı. Ataoğlu, "Bu seferler iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü olacak" dedi.

İÇ HATLARA DA YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakan Ataoğlu, taksi helikopter hizmetinin iç hat güzergahlarında da kullanılacağını açıkladı. Bakan Arıklı ise "Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin'e de seferler düzenlenecek" bilgisini paylaştı.