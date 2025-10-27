Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u konuk edecek.

Çarşamba günü 3 Süper Lig ekibi sahaya çıkacak. Kahta 02-Kasımpaşa, Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor ve Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçları oynanacak.

Perşembe günü ise TÜMOSAN Konyaspor ve 12 Bingölspor karşı karşıya gelecek.

YARIN

Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Saat: 13.00)

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Saat 13.30)

Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Saat 13.30)

Dersimspor-Fethiyespor (Saat 13.30)

Aliağa Futbol-Serikspor (Saat 13.30)

52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Saat 15.30)

Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Saat 18.00)

Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (Saat 20.30)

29 EKİM ÇARŞAMBA

ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Saat 12.00)

Kahta 02-Kasımpaşa (Saat 13.00)

Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Saat 13.30)

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Saat 13.30)

Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Saat 13.30)

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Saat 13.30)

Muşspor-Menemen FK (Saat 13.30)

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Saat 13.30)

Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Saat 15.00)

Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Saat 15.30)

Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Saat 15.30)

Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Saat 15.30)

Manisa FK-Muğlaspor (Saat 18.00)

Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Saat 20.30)

30 EKİM PERŞEMBE

Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Saat 13.00)

Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Saat 13.00)

1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Saat 13.30)

TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Saat 14.45)

Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Saat 18.00)

TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (Saat 20.30)