Türkiye Kupası için flaş karar! TFF'den açıklama bekleniyor

Kaynak: HT Spor
Türkiye Kupası için flaş karar! TFF'den açıklama bekleniyor

Türkiye Kupası finali için flaş bir karar çıktı. TFF’nin finalin Eskişehir’de oynanacağının açıklaması sonrası Eskişehir Valiliği karşılaşmanın kentte oynanmasının güvenlik açısından doğru olmadığını belirtti. Çıkan son karar sonrası TFF'den açıklama bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtilmişti.

Eskişehir Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi. Yazıda, güvenlik tehdidi gerekçe gösterildi, güvenlik önlemlerinin alınmasında zorluk yaşanacağı ifade edildi ve maçın Eskişehir'de oynanmasının doğru olmayacağı belirtildi.

TFF YENİ YERİ AÇIKLAYACAK

Kupa finalinin yeni yerinin neresi olacağını TFF açıklayacak. Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar 14 Mayıs'taki finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor cephesi Eskişehirspor'la aralarındaki sorunlar nedeniyle finalin burada oynanmasının yanlış olacağını duyurmuş ve tepki göstermişti.

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