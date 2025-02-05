Türkiye Kupası maçı gözler önüne serdi: Beşiktaş kadrosu çok kötü değil ama...

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Kırklarelispor’un 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyete getiren goller Muçi ve Joao Mario’dan geldi. Yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Beşiktaş böylece kupadaki ikinci galibiyetini aldı.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken Beşiktaş’ın kadro yapısını ve yönetimin yapması gerekenleri de vurguladı. Yapılan yorumlarda kadronun kötü olmamasına rağmen Beşiktaş yönetiminin mutlaka transfer yapması gerektiğinin altını çizdi.

Spor yazarlarının Beşiktaş-Kırklarelispor maçına ilişkin yorumları şöyle:

Engin Kehale (Hürriyet): Maç, biraz Semih ve Mustafa Hekimoğlu’nun rakip ceza sahasındaki fiziksel üstünlüğüne, biraz uzaktan çekilen şutlara kaldı. Olimpiyat Stadı’nın soğuk ve ruhsuz atmosferinde perdeyi açan, tam da böyle bir anda Muci’nin kaleyi denemesi oldu. Şunu da eklemek lazım. Beşiktaş’ın kadrosu, yerden yere vurulduğu kadar kalitesiz değil. Ancak sorumlulukların doğru dağıldığı bir ekip değil ve birbirini tamamlayan unsurlardan oluşmuyor. Transferin son günlerinde yeni yönetimin odağında da tam bu konu olmalı.

Ali Gültiken (Sabah): Oyunun ilk yarısında Beşiktaş maça istediği şekilde giremedi. Rakibinin temposuna uydu, kendi ritmini hızlandıramadı. Dolayısıyla golü de bulamadı. Bu seviyedeki rakiplere karşı golü erken bulamayınca doğal olarak maçı koparamıyorsunuz. Oyunun içinde kalmaya devam ediyorlar. İkinci yarı Gedson Fernandes'in oyuna girmesiyle orta alan biraz daha hareketlendi. Rashica'nın da dahil olmasıyla oyun ve skor Beşiktaş'ın istediği noktaya geldi. Bu tür maçlar aslında Beşiktaş'ın şu an takım olarak ihtiyaç duyduğu maçlar. Zayıf bir rakip, onun ötesinde performanslarını gerçek maç atmosferinde görmek istediğiniz oyuncular için doğal bir atmosfer. Oyunun son bölümü bu bahsettiğimiz durumların ortaya çıktığı bir süreç oldu. Futbolcular gollerden sonra rahatladılar, daha güvenli şekilde rakip alanda oynamaya başladılar. Biraz daha kendi kimliklerine büründüler. Bu maçta, olması gerekeni yaptılar.

Orhan Yıldırım (Fanatik): Solksjaer, kupa maçında yedek ağırlıklı kadro oynattı. Şans bulan isimler, “Kulübedeki halimizden memnunduk. Rahatımız bozuldu!..” der gibiydiler. Tecrübeli olsun, genç olsun aynı düşünce içinde kaldılar. Zayıf rakip önünde beklenti, devrenin önde kapatılması idi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Kötü oyun, soğuk havada maça gelen taraftarı da, olumsuz etkiledi. Futbol adına ortaya olumlu görüntü çıkmadı. Kırklarelispor, buraya bileğinin hakkı ile geldiğini gösterdi. Gücü ölçüsünde mücadele etti. Ayakta kalıp, sürpriz sonuç alma adına her şeyini sahaya vermesini bildi. Kartal ikinci yarı risk aldı. Oyunu komple karşı alana taşıdı. Baskı kurdu. Sağlı sollu ataklar ile gol kovaladı. Merkez orta saha, kanatlar ve forvet hattı kopuk kaldı, final vuruşlarında hep hata yaptı. Bir türlü gelmeyen gol stres yaratmaya başladı. Tam bu esnada; Muçi sahne aldı. Salih’in akıl dolu pasında, uzak köşeyi gördü: 1-0. Gol sonrası yapılan hamleler sahaya olumlu yansıdı. Farkı artırma çabası daha da arttı. Mario, 79’da Rashica’nın asistinde topu boş kaleye bıraktı. Beşiktaş grup maçlarında ikinci galibiyete imza attı. Konuk ekibin oyunu taktir topladı.