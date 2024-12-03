Türkiye Kupası maçında inanılmaz gol. Orta sahadan kaleye gönderdi

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Türkiye Kupası maçında inanılmaz gol. Orta sahadan kaleye gönderdi

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynana Iğdır FK-Muş 1984 maçı inanılmaz bir gole sahne oldu. Muş temsilcisinin oyuncusu Cem Çelik’in orta sahadan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Iğdır FK - Muş 1984 maçı harika bir gole sahne oldu.

Muş 1984’ün 22 yaşındaki ön liberosu Cem Çelik, rakip yarı alanın ortasından, hafif sol çaprazdan Iğdır FK kalesine harika bir şut çıkardı.

Cem Çelik, Iğdır FK kalecisi Alp Arda'yı avlayarak skoru 1-1'e getirdi. Cem Çelik'in golü sosyal medyada viral oldu.

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