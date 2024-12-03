Türkiye Kupası maçında inanılmaz gol. Orta sahadan kaleye gönderdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Iğdır FK - Muş 1984 maçı harika bir gole sahne oldu.



Muş 1984’ün 22 yaşındaki ön liberosu Cem Çelik, rakip yarı alanın ortasından, hafif sol çaprazdan Iğdır FK kalesine harika bir şut çıkardı.



Cem Çelik, Iğdır FK kalecisi Alp Arda'yı avlayarak skoru 1-1'e getirdi. Cem Çelik'in golü sosyal medyada viral oldu.

???? İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BU!



???? Muş Spor, Cem Çelik'in muhteşem golüyle Iğdır FK karşısında skoru 1-1'e getirdi.#ZTK pic.twitter.com/Ka2G2qCpqC — A Spor (@aspor) December 3, 2024