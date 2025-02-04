Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Kupası’nda yarın ve Perşembe oynanacak maçların hakemleri belli oldu. TFF, 2 gün oynanacak maçların programını ve yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Kupası’nda bugün başlayan 2. hafta maçları yarın ve Perşembe günü devam edecek. Önümüzdeki 2 günde oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Yarın Trabzonspor’un İskenderunspor’a konuk olacağı maçı Ali Yılmaz yönetecek. Fenerbahçe’nin Erzurumspor’u ağırlayacağı maçta ise Adnan Deniz Kayatepe
düdük çalacak.

Türkiye Kupası’nda maçları yönetecek hakemler şunlar:

5 Şubat Çarşamba:

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe:

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

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