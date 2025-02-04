Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Kupası’nda bugün başlayan 2. hafta maçları yarın ve Perşembe günü devam edecek. Önümüzdeki 2 günde oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Yarın Trabzonspor’un İskenderunspor’a konuk olacağı maçı Ali Yılmaz yönetecek. Fenerbahçe’nin Erzurumspor’u ağırlayacağı maçta ise Adnan Deniz Kayatepe

düdük çalacak.

Türkiye Kupası’nda maçları yönetecek hakemler şunlar:



5 Şubat Çarşamba:



13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz



15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş



20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe



6 Şubat Perşembe:



13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses



16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan



18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar



20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak