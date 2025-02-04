Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Kupası’nda bugün başlayan 2. hafta maçları yarın ve Perşembe günü devam edecek. Önümüzdeki 2 günde oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Yarın Trabzonspor’un İskenderunspor’a konuk olacağı maçı Ali Yılmaz yönetecek. Fenerbahçe’nin Erzurumspor’u ağırlayacağı maçta ise Adnan Deniz Kayatepe
düdük çalacak.
Türkiye Kupası’nda maçları yönetecek hakemler şunlar:
5 Şubat Çarşamba:
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
6 Şubat Perşembe:
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak