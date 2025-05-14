Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Sezon boyunca müthiş bir heyecana sahne olan 63. Ziraat Türkiye Kupası'nda perde bu akşam kapanacak. Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'ndaki finalde karşı karşıya gelecek.

Zorlu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak.

Türk futbolunun iki dev takımı, tam 29 yıl aradan sonra kupa finalinde yeniden karşılaşacak. 23 kez final oynayan ve 18 kez ile kupayı en çok kazanan takım konumunda olan Cimbom, 5 yıllık hasreti noktalamak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY İLE TRABZONSPOR BU SEZON 2 KEZ KARŞILAŞTI

İki ekip, bu akşam oynanacak mücadeleyle bu sezon 3. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'da 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.

Lig şampiyonluğuna koşan Aslan, sezonu çifte kupa ile kapatmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş'a kaybeden Trabzonspor ise 16. kez finalde mücadele edecek ve 10. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Mücadeleye saatler kala iki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Savic, Batagov, Malheiro, Mustafa, Ozan, Mendy, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.