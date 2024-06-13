Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da radikal değişiklik. Tüm bildiklerinizi unutun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futbolseverleri heyecanlandıracak bir karara imza attı.

2024-2025 sezonundan itibaren Türkiye Kupası, köklü bir değişikliğe uğrayarak yeni bir formatla düzenlenecek. Bu yenilik, Hypercube firmasının Şampiyonlar Ligi formatı üzerinde yürüttüğü çalışmaların ardından TFF’ye sunulan raporla şekillendi.

İŞTE YENİ FORMAT

1) Eleme ve Final Aşamaları: Yeni düzende, eleme ve final aşamaları tek maç üzerinden eleme usulüyle oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımıyla, 6’şar takımdan oluşan 4 grupta gerçekleştirilecek. Bu aşamada, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de uygulanacak olan Swiss Sistem benimsenecek. Seri başı takımların kendi sahalarında oynaması gibi mevcut statüdeki bir kural yeni sistemde yer almayacak.

2) Gruplara Katılım ve Sıralama: Gruplara katılacak 24 takım, lig ve başarı sıralamasına göre 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan çekilecek 2 takım, toplam 6 takımlık grupları oluşturacak. Gruplarda yer alan her takım, diğer torbalardan birer takımla toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakalarının sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) UEFA Kupaları ve Eleme Turları: Önümüzdeki sezon UEFA kupalarında Türkiye’yi temsil edecek 5 takım, doğrudan grup müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Kalan 19 takım ise eleme turlarını geçerek gruplarda yer alacak.

SÜPER KUPA 2024-25'TEN SONRA DEĞİŞECEK

2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak. Ancak 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Kupa, yeni bir formata kavuşacak. Süper Lig Şampiyonu ve İkincisi ile Türkiye Kupası Şampiyonu ve Finalisti’nin katılımıyla dörtlü final şeklinde düzenlenecek.

MAÇLAR YİNE TURKUAZ MEDYA'DA OLACAK

Bu arada Türkiye Kupası ve Süper Kupa, önümüzdeki sezon da Turkuvaz Medya Grubu kanalları tarafından yayınlanacağı duyuruldu. Yenilen formatıyla ilk kez yapılacak iki organizasyonda maçların şifresiz ekranlara geleceği açıklandı.

TFF ile Turkuvaz Medya Grubu arasında 1 yıllık anlaşma imzalandığı, Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin 3 katına çıktığı kaydedildi. Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler.