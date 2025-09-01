Türkiye Kupası'nda 1. tur başlıyor: İşte yarının programı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme tur heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maç programı şu şekilde:
- 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Saat 13.30)
- Bursa Yıldırım SK-Altay (Saat 15.00)
- Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Saat 15.00)
- Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Saat 15.00)
- Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Saat 15.00)
- Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Saat 16.00)
- Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Saat 19.00)
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Saat 20.00)