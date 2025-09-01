Türkiye Kupası'nda 1. tur başlıyor: İşte yarının programı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda 1. tur başlıyor: İşte yarının programı

Türkiye Kupası'nda yer alan takımların 1. tur maçları için yarın sahaya çıkıyor. Yarın 8 maç oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme tur heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maç programı şu şekilde:

  • 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Saat 13.30)
  • Bursa Yıldırım SK-Altay (Saat 15.00)
  • Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Saat 15.00)
  • Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Saat 15.00)
  • Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Saat 15.00)
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Saat 16.00)
  • Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Saat 19.00)
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Saat 20.00)

