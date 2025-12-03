Türkiye Kupası'nda gruplara kalmadan önce son eleme maçları bu hafta içinde yapılıyor. Kupada büyük bir sürpriz gerçekleşti. TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yenerek gruplara kalmayı başardı. 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta İzmir ekibinin gollerini 15 ile 55'te Malik Karaahmet ve 75'de Mertcan Açıkgöz attı. Ev sahibinin teselli sayısı 60'da Daniel Avramovski'nden geldi. Aliağa FK, 23'te Necati Özdemir'in kırmızı kart görmesiyle mücadelenin büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

MUĞLA DERBİSİNİ SON DAKİKA GOLÜYLE BODRUM FK KAZANDI

Türkiye Kupası'nda bir başka eşleşme Muğla'nın iki takımı muğlaspor ile Bodrum FK arasındaydı. 20'de Mustafa Erkasap'ın golüyle Muğlaspor öne geçti. 55'te İsmail Tarım ile dengeyi sağlayan Bodrum FK, 90+1'de Ali Hebaşoğlu ile skoru 2-1'e getirdi ve gruplara kalmayı başardı. Günün diğer maçlarındada İstanbulspor, Sarıyer'i 6-0; Eyüpspor da Çankaya SK'yı 6-1 mağlup etti.