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Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda çok farklı

Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:11
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Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında ÜmraniyesporEfeler 09'u rahat geçti: 4-0

Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda çok farklı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam ediyor. HangiKredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor ve Ankara Keçiörengücü bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve tur atladı.

HangiKredi Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Antonio Mrsic, Adel Bettaieb, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Valentin Gheorghe kaydetti.

Kupada Bitexen Giresunspor, Ankaraspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü de Bulvarspor'u 4-2 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.

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