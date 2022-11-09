Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam ediyor. HangiKredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor ve Ankara Keçiörengücü bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ümraniyespor, evinde karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve tur atladı.
HangiKredi Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Antonio Mrsic, Adel Bettaieb, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Valentin Gheorghe kaydetti.
Kupada Bitexen Giresunspor, Ankaraspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü de Bulvarspor'u 4-2 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.