Türkiye Kupası’nda beklenen kura çekimi yarın

Kaynak: AA
Türkiye Kupası’nda beklenen kura çekimi yarın

Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları yarın çekilecek. Kura çekimi sonucunda çeyrek final eşleşmelerinin birinin derbi olması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Son Haberler
Okan Buruk kadroya neşteri vurdu: Alanyaspor maçı öncesi flaş hamle
Okan Buruk kadroya neşteri vurdu: Alanyaspor maçı öncesi flaş hamle
Mickey 7 kitabı Türkçe'ye çevrildi, Mickey 17 filmi yolda!
Mickey 7 kitabı Türkçe'ye çevrildi, Mickey 17 filmi yolda!
MHP’li Feti Yıldız'dan Bahçeli paylaşımı
MHP’li Feti Yıldız'dan Bahçeli paylaşımı
Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştı
Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştı
Otobanda şaşırtan olay! Sürücüler zor anlar yaşadı
Otobanda şaşırtan olay! Sürücüler zor anlar yaşadı