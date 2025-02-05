Türkiye Kupası’nda bugün Trabzonspor ve Fenerbahçe sahaya çıkacak

Türkiye Kupası’nda 2. Hafta maçları bugün devam ediyor.

Günün ilk maçında Trabzonspor deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak. Saat 13.00’da başlayacak maçı Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı. Bordo mavililer İskenderun’a yedek ağırlıklı bir kadro ile gitti.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Yusuf Acer, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Muhammed Khalil, Muhammet Beşir.



Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, John Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Danylo Sikan, Enis Destan.

BODRUMSPOR, ANTALYASPOR’U KONUK EDECEK

Günün ikinci maçında ise Bodrumspor kendi evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Son haftalarda büyük düşüş yaşayan ve teknik direktör değişikliği yapan iki takımın mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak

ÇAYKUR RİZESPOR ANKARAGÜCÜ’NE KARŞI GALİBİYET PEŞİNDE

Türkiye Kupası’nda günün diğer mücadelesinde ise Çaykur Rizespor Ankaragücü’nü konuk edecek. Karşılaşma saat 18.00’da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor. Karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak.

GÜNÜN SON MAÇINDA FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKACAK

Türkiye Kupası’nda günün son maçında Fenerbahçe Erzurumspor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak maç A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.



Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk



Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba