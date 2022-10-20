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Amasyaspor başladı ama Giresunspor bitirdi

Kupası 3. tur karşılaşmasında Giresunspor, sahasında 3. Lig ekiplerinden Amasyaspor 1968 FK ile karşılaştı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 20:16
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Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yaşanacak derken Giresunspor Amasyaspor'a izin vermedi

Amasyaspor başladı ama Giresunspor bitirdi
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Giresunspor, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Murat Cem Akpınar, 66. dakikada Görkem Sağlam ve 70. dakikada Serginho kaydetti. Konuk ekip Amasyaspor'un golü ise 38. dakikada Kadir Seven'den (kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından Giresunspor, kupada 4. tura yükseldi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muratcan Ilgaz
Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ünvan, Sergen Piçinciol, Senghor (Dk. 46 Sergio), Mejia (Dk. 61 Savicevic), Doğan Can Davas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Kuwas), Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Mert Han Kurt)

Amasyaspor FK: Onur Güney, Enes Salih Çavdar, Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Dk. 72 Bedirhan Kurt), Mehmet Can Göndüz (Dk. 84 Semih Acar), Talha Reşat Bulut, Furkan Karabatak (Dk. 84 Abdul Kadir Dursun), Emircan Ataş, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu (Dk. 72 Kemal Aleçakır), Arif İşçi, Mustafa Can Karagöz (Dk. 57 Yusuf Emre Baran)

Goller: Dk. 42 Murat Cem Akpınar, Dk. 66 Görkem Sağlam, Dk. 70 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 38 Kadir Seven (kendi kalesine) (Amasyaspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Senghor, Dk. 88 Murat Cem Akpınar, Dk. 90 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor)

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