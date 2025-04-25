Türkiye Kupası’nda çarpıcı detay: En son 30 yıl önce olmuştu

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde Göztepe’yi geçen Trabzonspor ile Konyaspor’u mağlup eden Galatasaray finalde kozlarını paylaşacak.

Galatasaray cephesinde sezonu 2 kupayla tamamlamanın hesapları yapılırken Trabzonspor ise hayal kırıklığı ile geçen sezonu kupa ile tamamlamak amaçlanıyor.

Dev final için geri sayım sürerken bir ayrıntı dikkat çekti. İki takım 30 yıl aradan sonra ilk kez kupa finalinde karşılaşacak. 1994-1995 sezonunda iki ayaklı oynanan final etabında ilk maçı İstanbul'da 3-2 kazanan Trabzonspor, evindeki maçı da 1-0 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.

Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Galatasaray, 4 günde 2 kez birbirlerine rakip olacak.

İki ezeli rakip ilk olarak 11 Mayıs'ta Süper Lig'de oynanacak maçta Trabzon'da kozlarını paylaşacak. 14 Mayıs'ta ise iki takım kupa finalinde karşı karşıya gelecek.