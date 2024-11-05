Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu. Riva’da gerçekleşen kura çekiminde 4. tur eşleşmeleri belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu. Riva’da gerçekleşen kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Hatayspor - Osmaniyespor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Samsunspor - 52 Orduspor

Alanyaspor - Fethiyespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Amed Sportif - Adana 01 FK

Çorluspor 1947 - Manisa FK

İstanbulspor - Alanya 1221

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderunspor - Tire 2021 FK

Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK - Esenler Erokspor

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Bursaspor - Vanspor

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