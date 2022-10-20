Gaziantep Sarıyer'e acımadı

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 4-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdulkadir Parmak, 78 ve 85. dakikalarda Joao Figueiredo ve 83. dakikada Alexander Merkel attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada 4. tura yükseldi. Sarıyer, organizasyona veda etti.
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