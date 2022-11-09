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Giresunspor öldü öldü dirildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Giresunspor, Ankaraspor'u sahasında ağırladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:28
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Türkiye Kupası'nda Giresunspor 90+3'te turladı

Giresunspor öldü öldü dirildi
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Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede tur atlayan taraf, 90+3'te galibiyet golünü atan Giresunspor oldu.

Giresunspor'un gollerini 60 ve 90+3. dakikalarda Vukan Savicevic ile 70. dakikada Borja Sainz kaydetti. 
Ankaraspor'un golleri ise 18. dakikada Engin Bekdemir ve 53. dakikada Bahattin Köse'den geldi.

Öte yandan Ankara ekibinde Doğukan Efe, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla beraber Giresunspor adını 5. tura yazdıran taraf olurken, Ankaraspor turnuvaya veda etti.

5. tur kuraları 11 Kasım Cuma günü çekilecek.

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