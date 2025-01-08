Türkiye Kupası’nda günün maçları (8 Ocak 2025)

Türkiye Kupası’nda grup maçları devam ediyor. Kupa mücadelesinde bugün 4 maç oynanacak. Günün ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor sahasında Bodrum FK’yı ağırlayacak. Saat 13.00’da başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek.

Saat 15.30’da başlayacak mücadele ise Eyüpspor, 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetecek.

Günün merakla beklenen ilk maçında Trabzonspor kendi evinde Alanyaspor’u ağırlayacak. Saat 18.00’da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR KUPADA MORAL BULMAK İSTİYOR

Sezona büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan Trabzonspor, Süper Lig’de üst sıralara çıkmaya çalışırken Türkiye Kupası’nda moral bulmak istiyor. Geçen yıl kupayı finalde Beşiktaş’a kaybeden bordo mavililerde Savic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Taha; Malheiro, Serdar, Batagov, Eren; Mendy, Umut; Visca, Cham, Cihan; Banza

Alanyaspor: Ertuğrul; Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf; Richard, Makouta; Cordova, Janvier, Efecan; Ui-Jo

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR’İ AĞIRLAYACAK

Günün son mücadelesinde ise Galatasaray kendi evinde Başakşehir’i ağırlayacak. Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa’daki yenilmezliğini Türkiye Kupası’nda da devam ettirmek istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk’un bazı bölgelerde rotasyon yapması beklenen maçta tek eksik ise sakatlığı devam eden Icardi oldu.

Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Günay; Jelert, Metehan, Nelsson, Jakobs; Kerem, Berkan; Sallai, Eyüp, Yusuf; Batshuayi

Başakşehir: Volkan; Duarte, Hamza, Opoku, Lima; Berat; Keny, Ömer Faruk, Pelkas, Figueiredo; Davidson