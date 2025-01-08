Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası. Toplam 8 gol çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası. Toplam 8 gol çıktı

Türkiye Kupası’nda oynanan Kırklarelispor-Bodrum FK maçında adeta gol yağmuru yaşandı. Toplam 8 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı.

Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ilk haftasında Kırklarelispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 3-3'lük eşitlikle tamamlanırken ikinci devrede de eşitlik bozulmadı.

90 dakika 4-4'lük eşitlikle noktalandı ve iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

Ev sahibi Kırklarelispor'da Okan Derici takımının üç golünde ağları havalandırdı. Kırklarelispor'un diğer golünü Hüseyin Eray Karataş kaydetti.

Konuk Bodrum FK'da ise Oğulcan Başol ilk iki golü atan isim oldu. Diğer goller ise Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'dan geldi.

Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

Son Haberler
Hakkında siyasi yasak isteniyordu... İmamoğlu'ndan son dakika mesajı
Hakkında siyasi yasak isteniyordu... İmamoğlu'ndan son dakika mesajı
Sokakta kanlı hesaplaşma: Husumetlisini av tüfeği vurdu
Husumetlisini sokakta vurdu
2 araç kafa kafaya çarpıştı. Baba ile oğlu öldü
2 araç kafa kafaya çarpıştı. Baba ile oğlu öldü
Belediye Başkanı'nın isyanı! Dayanamadı, sonunda patladı
Belediye Başkanı'nın isyanı! Dayanamadı, sonunda patladı
Afyonkarahisar’da hastanedeki cinayet ile ilgili yeni gelişme
Afyonkarahisar’da hastanedeki cinayet ile ilgili yeni gelişme