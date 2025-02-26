Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi: Trabzonspor liderlik için sahaya çıkacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi: Trabzonspor liderlik için sahaya çıkacak

Türkiye Kupası'nda bu akşam Karadeniz derbisi sahne alacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçta liderlik için sahada olacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Batista Mendy, John Lundstram, Edin Visca, Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Simon Banza.

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Casper Hojer, Ayberk Karapo, Husniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Muhamed Buljubasic, David Akintola, Abdülkadir Ömür, Ibrahim Olawoyin, Ali Sowe

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