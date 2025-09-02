Türkiye Kupası'nda kura tarihi ve turnuvaya dahil olacak takımlar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi tarihini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, eşleşmeler 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde belirlenecek.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

2. Eleme Turu'na ilk turu geçen 45 takımla birlikte Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

Kupaya bu turdan dahil olacak takımlar şöyle:

TRENDYOL 1. LİG

Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor, Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor, Bodrum FK

NESİNE 2. LİG

68 Aksaray Belediye Spor, Adana 01 Futbol Kulübü SK, Altınordu, Batman Petrol Spor, Beykoz Anadolu Spor, Kastamonuspor, Karacabey Belediye Spor, Menemen FK, Elazığspor

NESİNE 3. LİG

52 Orduspor FK, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Amasyaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Çorlu Spor 1947, Düzcespor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor, Karşıyaka, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Küçükçekmece Sinop Spor, Kütahya Futbol Spor Kulübü, Pazarspor, Sebat Gençlik Spor, Silifke Belediye Spor, Silivrispor, Tire 2021 Futbol Kulübü, Zonguldak Spor Futbol Kulübü