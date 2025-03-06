Türkiye Kupası’nda kuralar bugün çekilecek: Çeyrek finalde derbi ihtimali var

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, TFF’nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.



Galatasaray, çeyrek finalde Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş'la eşleşmesi halinde kupanın bu turunda derbi oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edileceği kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.