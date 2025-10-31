Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.
Günün öne çıkan mücadelelerinde üst lig temsilcileri hata yapmazken, rakiplerini eleyen Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Iğdır FK, Gaziantep FK ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.
İşte Türkiye Kupası 3. Tur maç sonuçları:
Esenler Erokspor 3-0 Ağrı 1970 Spor
Karaköprü Belediyespor 0-3 Çaykur Rizespor
1926 Bulancakspor 1-3 Iğdır FK
Zonguldakspor FK 0-5 Bodrum FK
Gaziantep FK 2-0 Karabük İdmanyurdu
Konyaspor 4-2 12 Bingölspor