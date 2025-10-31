Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.

Günün öne çıkan mücadelelerinde üst lig temsilcileri hata yapmazken, rakiplerini eleyen Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Iğdır FK, Gaziantep FK ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.

İşte Türkiye Kupası 3. Tur maç sonuçları:

Esenler Erokspor 3-0 Ağrı 1970 Spor

Karaköprü Belediyespor 0-3 Çaykur Rizespor

1926 Bulancakspor 1-3 Iğdır FK

Zonguldakspor FK 0-5 Bodrum FK

Gaziantep FK 2-0 Karabük İdmanyurdu

Konyaspor 4-2 12 Bingölspor