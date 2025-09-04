Türkiye Kupası'nda tarihi gol

Kaynak: DHA
Denizli İdmanyurdu, Nazillispor'u 2-0 mağlup ederek kupadan eledi. İlk golü kaydeden Arda Furkan Cirit, kulübün profesyonel kategorideki ilk golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur mücadelesinde evinde Nazillispor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükselen Denizli İdmanyurdu'nda 19 yaşındaki ön libero Arda Furkan Cirit, profesyonel kategoride kırmızı-siyahlı kulübün tarihindeki ilk golü atmanın sevincini yaşadı.

Maçın 3. dakikasında Denizli temsilcisini öne geçiren Cirit, müsabaka sonunda zafer pozu verdi.

Denizli İdmanyurdu aldığı galibiyeti geçtiğimiz günlerde babası ve ağabeyini kaybeden Kulüp Başkanı İbrahim Gürel'e armağan etti.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu galibiyet acılı günler geçirmesine rağmen yanımızda dimdik duran, desteğini asla esirgemeyen büyük başkanımız İbrahim Gürel’e armağan olsun. Bu galibiyet geçen hafta kaybettiğimiz değerli büyüklerimiz Ahmet Baki Gürel ve Mehmet Gürel'e armağan olsun" denildi.

