Türkiye Kupası’nda yarınki maçların hakemleri açıklandı

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Türkiye Kupası’nda yarınki maçların hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası’nda heyacan yarın 4 maç ile devam edecek. TFF, yarınki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası’nda yarın 4 maç oynanacak. Günün açılış maçında Kocaelispor, Sivasspor’u konuk edecek. Sonrasında Başakşehir-Çorum FK ve Konyaspor Eyüpspor maçları ile Türkiye Kupası heyecanı devam edecek. Günün kapanış mücadelesinde ise Beşiktaş Kırklarelispor’u ağırlayacak.

TFF, yarın oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Türkiye Kupası mücadelelerini yönetecek hakemler ve maç saatleri şöyle:

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün

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