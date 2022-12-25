-Türkiye laik demokratik hukuk devleti mi?

Siyasi partilerin kapatılma davasına "Yüce Divan" olarak bakan Anayasa Mahkemesi'nin 7 üyesi "Hukuk Fakültesi" mezunu, 4 üyesi "Siyasal Bilgiler Fakültesi" mezunu, 2 üyesi "İktisat Fakültesi" mezunu, bir üyesi ise "Uluslararası İlişkiler Fakültesi" mezunu.

Hukuk Fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunları 7'şer üye ile eşit sayıda iken Başkan Prof. Dr. Zühtü Arslan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ancak yüksek lisans ve doktorasını hukuk alanında yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin Hukuk Fakültesi mezunları:

1. Prof. Dr. Zühtü Arslan: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yaptı)

2. Muhammed Emin Kuz: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. Yıldız Seferinoğlu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

4. Selahaddin Menteş: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

5. Basri Bağcı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6. İrfan Fidan: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

7. Kenan Yaşar: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

8. Hasan Tahsin Gökcan: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Mahkemesi'nin diğer fakülte mezunları:

1. Prof. Dr. Engin Yıldırım: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

2. Muammer Topal: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

3. Rıdvan Güleç: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler

4. Doç. Dr. Recai Akyel: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

5. Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

6. Muhterem İnce: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

7. Kadir Özkaya: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yüksek yargı organı Danıştay resmî web sitesinden aldığım bilgilere göre 13 daire başkanından sadece 3 tanesi Hukuk Fakültesi mezunu…

Danıştay 1. Daire Başkanı İlyas Arlı: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Danıştay 2. Daire Başkanı Ercan Ahi: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Danıştay 3. Daire Başkanı Hanifi Doğan: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Danıştay 4. Daire Başkanı Enver Kaya: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Danıştay 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Danıştay 7. Daire Başkanı Hamit Ümit Aksoy: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Danıştay 8. Daire Başkanı Yüksel Öztürk: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Danıştay 12. Daire Başkanı Mahmut Doğan: İstanbul Marmara Üniversitesi

Danıştay 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

Sayıştay

Sayıştay Başkanı Metin Yener Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezunu.

Yargıtay

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Devlet yönetiminde yer alan bazı İmam Hatip Mezunları da şöyle;

1.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul İmam Hatip)

2.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (Gebze İmam Hatip)

3.TBMM Başkanı Mustafa Şentop (Tekirdağ İmam Hatip)

4.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ (Uludağ İlahiyat)

5.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (Kadıköy İmam Hatip)

6.Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu (İstanbul İmam Hatip)

7.Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer (Tokat İmam Hatip)

8.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (Nizip İmam Hatip)

9.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (İstanbul İmam Hatip)

10. Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Aysel Demirel (Bursa İmam Hatip)

11. Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Ergün Şahin (Karadeniz Ereğli İmam Hatip)

12. Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Kurul üyesi Bilal Temel (Demirci İmam Hatip)

13. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı (Çankırı İmam Hatip)

14. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş (Elazığ İmam Hatip)

15. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Sezgin (Gerede İmam Hatip)

16. Ankara Valisi Vasip Şahin (Erzincan İmam Hatip Lisesi)

17. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (Ankara Tevfik İleri İmam Hatip)

18. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım (Bayburt İmam Hatip)

19. Samsun Valisi Zülkif Dağlı (Antalya İmam Hatip)

20. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu (Düzce İmam Hatip)

21. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan (Bekir Necati Sorguç İmam Hatip Yatılı Bölge Okulu)

22. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz (Balıkesir İmam Hatip)

23. Merkez Valisi Mustafa Toprak (Erzincan İmam Hatip)

24. Merkez Valisi Ahmet Kara (Erzincan İmam Hatip)

25. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Yanilioğlu (Erzurum İmam Hatip)

26. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (Zeytinburnu İmam Hatip)

27. Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (Çorum İmam Hatip)

28. Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas (Merzifon İmam Hatip)

16 Nisan 2012 anayasa referandumunda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul ederek rejim değiştiren Yüksek Seçim Kurulu'nun Başkanı;

- Sadi Güven de Balıkesir İmam Hatip Lisesi mezunuydu…

Değerli okurlarım,

20 yıldır yaşanan ve yaşatılan tüm olumsuzlukları değerlendirdiğinizde soruyorum:

-Türkiye laik demokratik hukuk devleti mi?