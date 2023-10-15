Türkiye Letonya maçı

İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih, Yunus, Hakan, Kerem, Barış Alper
Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis
MAÇ BAŞLADI
Türkiye-Letonya maçında santra vuruşu yapıldı.
GOL İPTAL!
Yunus Akgün, Letonya karşısında 21. dakikada Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü attı ancak pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.
TOP DİREKTEN DÖNDÜ
36. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde topa yükselen Abdülkerim, vuruşunu yaptı ancak top direğe takıldı.
İLK YARI BİTTİ
Türkiye-Letonya mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Maçın ikinci 45 dakikası başladı.