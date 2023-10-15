Türkiye Letonya maçı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı ağırlıyor.

Türkiye Letonya maçı

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih, Yunus, Hakan, Kerem, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

MAÇ BAŞLADI
Türkiye-Letonya maçında santra vuruşu yapıldı.

GOL İPTAL!

Yunus Akgün, Letonya karşısında 21. dakikada Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü attı ancak pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

36. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde topa yükselen Abdülkerim, vuruşunu yaptı ancak top direğe takıldı.

İLK YARI BİTTİ

Türkiye-Letonya mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Maçın ikinci 45 dakikası başladı.

İlgili Haberler
Ay Yıldızlılar Letonya karşısında. İlk 11'ler belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Ümit Özdağ: Filistin davası Türk milletinin değil Arapların davasıdır Gündem
Ümit Özdağ: Filistin davası Türk milletinin değil Arapların davasıdır
Yenikapı Metro İstasyonunda yangın paniği Gündem
Yenikapı Metro İstasyonunda yangın paniği
Düğün kana bulandı. Oyun havası oynarken kalbinden vuruldu Gündem
Düğün kana bulandı. Oyun havası oynarken kalbinden vuruldu
Kanser tedavisi gören Daum'dan duygulandıran açıklama: Mezar taşıma şunu yazsınlar Spor
Kanser tedavisi gören Daum'dan duygulandıran açıklama: Mezar taşıma şunu yazsınlar
Bu kadar adaletsizliğe melekler bile isyan eder. Ankara'daki lüks düğün konvoyu gündem oldu Gündem
Bu kadar adaletsizliğe melekler bile isyan eder. Ankara'daki lüks düğün konvoyu gündem oldu
Konya'da, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırlanan koreografi Video
Konya'da, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırlanan koreografi