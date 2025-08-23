Türkiye liglerinde bir ilk! Yeni kural uygulandı

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Bodrum FK-Sakaryaspor maçında değişen yeni penaltı kuralı uygulandı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK Sakaryaspor ile sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Sakaryaspor Burak Çoban'ın 12'inci dakikada attığı golle öne geçerken Bodrum FK 26'ıncı dakikada Fredy'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Fredy'nin penaltı vuruşu sırasında yaşanan ihlal nedeniyle değişen yeni kural ilk kez uygulandı.

Vuruş esnasında yanlışlıkla topa çift temas gerçekleştiren Fredy'nin penaltı atışı tekrarlandı.

Hakem Yusuf Ziya Gündüz'ün penaltının tekrarlanmasına yönelik kararına Sakaryasporlu futbolcular itiraz etse de yeniden topun başına geçen Fredy bir kez daha topu ağlara gönderdi.

PENALTIDA ATIŞINDA ÇİFT TEMAS KURALI

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı atışlarında topa yanlışlıkla her iki ayağıyla dokunan futbolcunun gol atması halinde, vuruşun geçersiz sayılmayacağını; bunun yerine penaltının tekrarlanacağını açıklamıştı.

