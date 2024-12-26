Türkiye liglerinde en şok gol yiyen takım belli oldu

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de 17 hafta geride kalırken 3. Lig’de ise 15 maç oynandı. Ortaya çıkan bir istatistik ile profesyonel liglerde kalesinde en çok gol gören takım belli oldu.

Buna göre, Türkiye’deki profesyonel liglerde kalesinde en çok gol gören takım Afyonspor oldu. 2. Lig Kırmızı Grup’ta -2 puanla son sırada olan Afyonspor geçen 17 haftada 61 gol yiyerek kalesinde en çok gol gören takım oldu. Averajı -55 olan Afyonspor rakip kaleleri sadece 6 defa havalandırabildi. TFF 2. Lig’de kalesinde en çok gol gören ikinci takım ise Afyonspor ile birlikte Beyaz Grup’ta yer alan Altay oldu. İzmir ekibi kalesinde 38 gol gördü.

Profesyonel liglerde en çok gol yiyen ikinci takım ise Yeni Malatyaspor oldu. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle puan silme cezası alan Malatya temsilcisi kalesinde 53 gol görürken -21 puan ile profesyonel liglerde en düşük puana sahip takım oldu.

Türkiye’deki profesyonel liglere Afyonspor ve Yeni Malatyaspor dışında 40 ve üstü sayıda gol yiyen başka bir takım bulunmuyor.

Süper Lig’e bakıldığında ise Adana Demirspor 36 golle kalesinde en çok gol gören takım oldu. TFF 3. Lig’de ise Adıyaman FK 39 golle bu konuda zirvede yer alıyor.