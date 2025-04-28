Türkiye limanlarının Rum gemilerine açılacağı iddia edilmişti... Dışişleri Bakanlığı'ndan jet açıklama

Rum basınında çıkan haberlerde, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından jet hızıyla yalanlandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum basınında yer alan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından Rum basınındaki iddialar hakkında açıklamada bulundu. Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür."