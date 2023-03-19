﻿Türkiye maalesef yine hiçbir şey kazanamadı

18 Mart 1915'te Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yazdığı "Çanakkale Geçilmez" destanının 108. yılında yüreklerimiz bir kez daha coşku ile kabardı ki,

-Talihsiz açıklama Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-"Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay sürecinin seçim öncesine yetişmesini temenni ediyoruz."

Tarih: 13 Mayıs 2022

Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılacağına yönelik açıklamasına ilişkin dedi ki;

-"Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz…"

Tarih: 17 Mayıs 2022

"Evren'in yaptığı hatayı Erdoğan da yapmamalı" başlıklı yazımda şu uyarıları yaptım:

Çözüm bekleyen sorunlarımız neler?

Yunanistan açısından;

-Ege Denizi'ndeki "12 mil" iddiasından vaz geçmeli,

-Vatan toprağı 20 Türk adasını derhal boşaltmalı,

-12 adayı silahsızlandırmalı,

-Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini veto etmemeli,

-Ege Denizi'nde Türk hava sahasını ihlal etmemeli,

-Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri Türkiye'ye, yargılanmaları için teslim etmeli…

Avrupa Birliği açısından;

-Türkiye'nin tam üyeliği kayıtsız şartsız kabul edilmeli,

-Schengen vizesi kayıtsız şartsız verilmeli,

-Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri Türkiye'ye yargılanmaları için kayıtsız şartsız teslim etmeli,

-PKK başta tüm terör örgütlerine desteği kesmeli,

-Türkiye'nin sığınmacılara harcadığı 100 milyar doları Avrupa Birliği Türkiye'ye geri ödemeli…

Amerika açısından;

-F-35 uçak üretim projesine Türkiye'yi kayıtsız şartsız geri almalı,

-S-400 hava savunma sistemi yerine Patriot hava savunma sistemini satmalı,

-F-16 savaş uçaklarımızın modernizasyonu acilen yapılmalı,

-Türkiye'ye yönelik Halkbank dahil tüm ambargoları kaldırmalı,

-Fethullah Gülen alçağını hemen Türkiye'ye teslim etmeli,

-Suriye politikasından vazgeçmeli ve PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütlerine verdiği tüm desteği durdurmalı.

-PYD/YPG'ye verdiği silahları geri almalı,

-Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasından vaz geçmeli,

-Hain darbeci Fethullah Gülen'i ve ülkesindeki tüm PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarını kayıtsız ve şartsız Türkiye'ye iade etmeli

-Yunanistan'a kurulan tüm askerî üslerini Amerika, NATO üssü haline getirmeli…

Türkiye eğer iktidarı ile muhalefeti ile bu güç birliğini yaparsa hiç kuşku duymuyorum ki kazanır.

Ancak görülüyor ki;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç ile görüşmelere başladı, Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için olumsuz konuştu ama yarın Amerikan Başkanı Joe Biden arar, görüşürler.

Şöyle derler;

-Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hayırlı olsun.

Aman Erdoğan aman…

Tarih tekerrür etmesin:

Gerekirse iktidarı kaybet ama Türkiye, bir kez daha kaybetmesin…

Yukarıda saydıklarımı gerçekleştiremeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verirlerse bilsinler ki;

-İki elim yakalarındadır…

Değerli okurlarım,

Korktuğumuz oldu Erdoğan tek başına karar verdi.

Türkiye hiçbir hakkını savunamadan, hiçbir kazanımı olmadan Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi.

Metal yorgunluğu nedeniyle enkaz haline gelen AKP iktidarı giderayak dış politikada Türkiye'ye tarihî skandal yaşatıyor.

Darbeci Kenan Evren Yunanistan'ın NATO üyeliğine, Erdoğan Fransa'nın NATO üyeliğine kayıtsız şartsız onay verdiler.

Türkiye hiçbir şey kazanamadı.

Erdoğan, Finlandiya'ya yeşil ışık yaktı.

Finlandiya kazandı, NATO kazandı, Amerika kazandı…

Türkiye ise hiçbir şey kazanamadı.

Yarın da İsveç'e onay verirse Erdoğan hiç şaşırmayın.

Yazıklar olsun Erdoğan…