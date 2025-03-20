Türkiye - Macaristan 1 - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşılaşıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Maçın 9.dakikasında Abdülkerim'in uzun topuyla buluşan Orkun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
Maçın 18.dakikasında uzaktan gelen şutu Uğurcan kornere çeldi.
Maçın 24.dakikasında Samet Akaydın'ın kafa vuruşu karambolde kayboldu.
Maçın 25.dakikasında Uğurcan'ın pasında kaptırılan topta ceza sahası içinde Schafer topu ağlara gönderdi 1-1
33.dakikada Varga'nın vuruşu az farkla auta gitti.
44.dakikada Oğuz Aydın'ın indirdiği topa Kerem dokunamadı.
İKİ TAKIMIN 11'İ
TÜRKİYE: Uğurcan, Samet, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren, Orkun, Kerem, Hakan, Kenan, Oğuz Aydın, Barış Alper
MACARİSTAN: Dibusz, Bolla, Orbán, Szoboszlai, Dárdai, Nagy, Fiola, Schäfer, Nikitscher, Kerkez, Varga.