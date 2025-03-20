Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda?

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçında Türkiye RAMS Park'ta Macaristan'ı ağırlayacak. Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN'IN MUHTEMEL 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.