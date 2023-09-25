Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Hırvatistan Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takımımız ve Galler ile oynayacağı maçlar için kadrosunu açıkladı.
Kadroda, Fenerbahçe forması giyen kaleci Dominik Livakovic de yer aldı.
İşte Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosu:
Hırvatistan'ın, Türkiye maçı kadrosunu belli oldu.
Hırvatistan Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takımımız ve Galler ile oynayacağı maçlar için kadrosunu açıkladı.
Kadroda, Fenerbahçe forması giyen kaleci Dominik Livakovic de yer aldı.
İşte Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosu: