Türkiye milleti sözü ağızdan kaçırma değil. Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli açıklaması

Geçtiğimiz Mart ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş ve yerel seçimi kendisi için 'final' olarak tanımlayan Erdoğan'a "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız" demişti. Erdoğan'ın kurtarıcı lider olarak tanımlayan Bahçeli konuşmasının devamında "Yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

28 Mayıs tarihinde ise yine grup toplantısında Bahçeli, konuşmasının bir kısmında “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİYE: AĞIZDAN KAÇMA, YANLIŞ OKUMA OLMAZ

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'nin söz konusu iki açıklaması hakkında konuştu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan için kullandığı ‘kurtarıcı lider’ ifadesinden sonra ‘Türkiye milleti’ sözü ağızdan kaçma, yanlış okuma olmaz. Zaten yalanlama da gelmedi.”